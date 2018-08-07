Назарбаев и Жээнбеков по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

«В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня», — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели график предстоящих встреч.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ