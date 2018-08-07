Назарбаев и Жээнбеков по телефону обсудили двустороннее сотрудничество 

Президенты Казахстана и Кыргызстана Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
«В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня», — отмечается в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели график предстоящих встреч.
В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
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