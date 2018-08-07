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В Татарстане открылась демонстрационная площадка Минского автозавода
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В Татарстане открылась демонстрационная площадка Минского автозавода 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
МАЗы выставили для обзора на территории производственной базы «МТЗ-Татарстан» — местного подразделения Минского тракторного завода. По словам его директора Константина Анисимова, для двух этих брендов, узнаваемых в мире, такое позиционирование очень важно.
— Мы рады, что вы демонстрируете здесь белорусскую технику, которая уже успешно работает на всей территории Российской Федерации. И это только первый шаг, я хочу сообщить, что аттестован официальный сервисный центр техники «МАЗ», и в дальнейшем, надеюсь, будут открыты дополнительные мощности с локализацией производства продукции Минского автомобильного завода, ‒ обратился Анисимов к гостям, посетившим церемонию открытия.
По мнению руководителя отделения посольства Белоруссии в РФ Олега Исаева, новая площадка — это очередной мощный шаг к созданию единого сервисного центра союзного государства, который знаменует собой один из этапов развития промышленного кластера в России. Он также напомнил, что сборочное производство тракторов «Беларусь» работает здесь уже восемь лет, поэтому пришло время расширяться.
— Мы открыли эту площадку, чтобы покупатели не только из Татарстана, но и из других регионов Приволжского федерального округа могли ознакомиться с ассортиментом предприятия, изучить и выбрать по своим потребностям. Здесь решили выставить самые продаваемые в России грузовики. Вообще будем и дальше развивать белорусскую площадку для плодотворного сотрудничества Белоруссии и России, и Татарстана в частности, — отметил коммерческий директор компании «МАЗ-РУС» Борис Мущинский.
Сотрудничество белорусского автомобильного завода с Татарстаном развивается в сфере не только грузовой техники, но и пассажирских перевозок. Сейчас, к примеру, «МАЗ» плотно работает с властями Казани. В мае состоялась передача партии из 90 новых автобусов для городских автотранспортных предприятий. Всего в столице Татарстана курсирует около 600 автобусов белорусского производства, и перевозчики этой техникой довольны.
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