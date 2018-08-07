Ещё
В Казахстане назвали сроки по запрету ввоза российского бензина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане назвали сроки по запрету ввоза российского бензина 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может в августе ввести временный запрет на ввоз российского бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что решение о запрете импорта российского бензина было принято из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.
"Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции, как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к десятому августа", — сказал Акчулаков.
Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина.
Газета.Ru: последние новости
В Белоруссии легализовали онлайн-казино Лукашенко высмеял сообщения о своей серьезной болезни Американскую транс-активистку не пустили в Минск
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск62
«Титушки» захватили здание университета в Киеве12
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы14
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение