Лукашенко в Орше и Гомеле проконтролирует выполнение поручений

История Орши, которая всего в 200 километрах от Минска , действительно намного богаче и интереснее ее современности, это признают, судя по всему, и в руководстве Беларуси . Поэтому логично желание главы государства посетить Оршу и «проконтролировать выполнение поручений по развитию города». Об этом он сообщил на совещании с правительством и руководством регионов страны, передает пресс-служба Лукашенко.

По его словам, это мероприятие должно стать «лакмусовой бумажкой в работе кабинета министров». «Мне бы очень не хотелось публично иметь неприятный разговор с министрами и премьер-министром в Орше. Там должно быть сделано то, что было поручено, — подчеркнул президент. — Задачи поставлены, документы подписаны, все на контроле. Будем смотреть от культуры и спорта до производства, я уже не говорю о социальном статусе этого города, социальной привлекательности и его внешнем виде».

В Орше сейчас работает боле двадцати предприятий, на которых трудятся 19 тысяч человек. Промышленность города — предприятия машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, строительных материалов, мясомолочной, пищевой и других отраслей.

По мнению белорусского руководителя, Орша должна быть примером и ориентиром для других крупных городов в различных областных центрах. А для этого, по его словам, все они должны быть выведены на высокий уровень развития. «Вопрос не только в том, что там живут люди и должны работать производства. Вопрос в правильном размещении производительной силы».

Поясняя свою позицию, президент уточнил, что если происходит сокращение строительства жилья, а вслед за ним и приток рабочей силы в белорусскую столицу, то она должна равномерно размещаться по всей стране. «Не только в областных центрах, но, прежде всего, в крупных городах, которые, естественно, будут развиваться как агропромышленные центры. Вот в чем суть требований», — сказал глава государства.