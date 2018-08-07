В Казахстане назначили нового министра обороны 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил новым министром обороны республики Нурлана Ермекбаева, сообщается на официальной странице пресс-службы главы государства в Facebook.
«Указом главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович назначен министром обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Ермекбаев ранее занимал должность секретаря Совбеза Казахстана. В период с сентября 2016 по апрель 2018 был министром по делам религий и гражданского общества. Также новый глава военного ведомства являлся послом Казахстана во Вьетнаме, КНДР и Китае, сообщает zakon.kz.