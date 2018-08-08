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В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск по «делу Белты»
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В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск по «делу Белты»
РИА Новости
49 минут назад
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Вести.Ru
В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск в рамках «дела Белты», сообщила сотрудница издания
РИА Новости
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