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В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск по «делу Белты»
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В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск по «делу Белты» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
В редакции белорусской газеты «Культура» идет обыск в рамках «дела Белты», сообщила сотрудница издания
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