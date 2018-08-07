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Представители текстильных и швейных фабрик Таджикистана посещают Узбекистан
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Представители текстильных и швейных фабрик Таджикистана посещают Узбекистан 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Душанбе, 6 августа /Синьхуа/ — Представители текстильных и швейных фабрик, консалтинговых компаний, университетов, Союза развития частного сектора Таджикистана сегодня начали недельную ознакомительную поездку в Узбекистан. Об этом сообщили в Международном торговом центре Таджикистана /МТЦ/.
"Поездка позволит таджикским партнерам ознакомиться с текущим состоянием текстильной и швейной промышленности в Узбекистане, а также установить прямые деловые связи с узбекскими партнерами", — отметили в МТЦ.
Делегация посетит ведущие текстильные и швейные компании в Ташкенте, местный университет и бизнес-ассоциацию, магазины одежды. —0—
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