Представители текстильных и швейных фабрик Таджикистана посещают Узбекистан

Душанбе, 6 августа / Синьхуа / — Представители текстильных и швейных фабрик, консалтинговых компаний, университетов, Союза развития частного сектора Таджикистана сегодня начали недельную ознакомительную поездку в Узбекистан . Об этом сообщили в Международном торговом центре Таджикистана /МТЦ/.

"Поездка позволит таджикским партнерам ознакомиться с текущим состоянием текстильной и швейной промышленности в Узбекистане, а также установить прямые деловые связи с узбекскими партнерами", — отметили в МТЦ.

Делегация посетит ведущие текстильные и швейные компании в Ташкенте, местный университет и бизнес-ассоциацию, магазины одежды. —0—