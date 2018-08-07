Узбекистан примет участие в разработке Соглашения о ЗСТ услугами в рамках СНГ

Ташкент, 6 августа / Синьхуа / — Узбекистан будет участвовать в деятельности рабочей группы по разработке Соглашения о зоне свободной торговле /ЗСТ/ услугами между странами СНГ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба минвнешторга Узбекистана. Документ предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг. Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Работа над проектом Соглашения ведется с 2012 года. В ней принимают участия представители РФ Армении . —0—