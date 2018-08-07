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Узбекистан примет участие в разработке Соглашения о ЗСТ услугами в рамках СНГ
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Узбекистан примет участие в разработке Соглашения о ЗСТ услугами в рамках СНГ 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Ташкент, 6 августа /Синьхуа/ — Узбекистан будет участвовать в деятельности рабочей группы по разработке Соглашения о зоне свободной торговле /ЗСТ/ услугами между странами СНГ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба минвнешторга Узбекистана.
Документ предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг.
Работа над проектом Соглашения ведется с 2012 года. В ней принимают участия представители РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Армении. —0—
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