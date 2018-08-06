В Узбекистане по всей стране построят деловые центры

Ташкент, 6 августа / Синьхуа / — В Узбекистане по всей стране построят деловые центры Business City. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Основная цель — дальнейшее улучшение архитектурного облика и благоустройство центров, повышение привлекательности для инвесторов, строительство современных зданий на основных туристических маршрутах и создание удобств для жителей.

До 1 января 2019 года будут приняты решения о создании центров в соответствующих районах и городах. —0—