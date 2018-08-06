Ещё
В Узбекистане по всей стране построят деловые центры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

В Узбекистане по всей стране построят деловые центры 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Ташкент, 6 августа /Синьхуа/ — В Узбекистане по всей стране построят деловые центры Business City. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщают в воскресенье местные СМИ.
Основная цель — дальнейшее улучшение архитектурного облика и благоустройство центров, повышение привлекательности для инвесторов, строительство современных зданий на основных туристических маршрутах и создание удобств для жителей.
До 1 января 2019 года будут приняты решения о создании центров в соответствующих районах и городах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр Казахстана встретился с главой МИД Индии В Астане прошли переговоры глав МИД Казахстана и Палестины Встреча президента Узбекистана с главой МИД Индии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В итальянском аэропорту прогремел взрыв3
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией28
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать56
Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом69
Петросян обратился к россиянам26
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
03:40
Японский изобретатель показал робота-андроида
Технологии Наука и техника
00:47
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Шоу-бизнес
03:37
Разбившийся Ми-8 поднимался без диспетчерского сопровождения
Катастрофы Пожары
02:23
Рейс Лондон — Москва неожиданно развернули над Латвией
Происшествия
00:13
В итальянском аэропорту прогремел взрыв
Происшествия
01:25
Сюрприз для США: у «Арматы» нашли секретное оружие
Армия Статьи
00:46
Таксисты устроили потасовку в центре Москвы
Происшествия
00:50
СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение