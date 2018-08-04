Ещё
Между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу соглашение о транзите грузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу соглашение о транзите грузов 

ТАСС 4 августа 2018
ТАШКЕНТ, 4 августа. /ТАСС/. Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Афганистаном о транзите грузов, подписанное 5 декабря 2017 года, вступило в силу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
"Согласно положениям указанного документа, стороны взаимно представляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также [право] осуществлять предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге", — говорится в сообщении. Отмечается, что документ позволит упростить формальности при осуществлении транзита грузов через территории двух стран.
По данным пресс-службы, соглашение призвано увеличить транзитный потенциал Узбекистана и послужить дальнейшему укреплению его торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.
ТАСС: последние новости
Пресс-секретарь Лукашенко назвала бредом сообщения об инсульте у президента Белоруссии Конкурс "Снайперский рубеж" собрал в Белоруссии команды из 18 стран Россельхознадзор начал проверку белорусских производителей шампиньонов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Нашествии» произошла трагедия160
Появилось фото гибели авианосца США48
Петросян: гора с плеч свалилась68
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли44
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком39
Видео
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
02:57
На «Нашествии» произошла трагедия
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение