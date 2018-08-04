Между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу соглашение о транзите грузов

ТАШКЕНТ, 4 августа. / ТАСС /. Межправительственное соглашение между Узбекистаном Афганистаном о транзите грузов, подписанное 5 декабря 2017 года, вступило в силу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Согласно положениям указанного документа, стороны взаимно представляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также [право] осуществлять предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге", — говорится в сообщении. Отмечается, что документ позволит упростить формальности при осуществлении транзита грузов через территории двух стран.

По данным пресс-службы, соглашение призвано увеличить транзитный потенциал Узбекистана и послужить дальнейшему укреплению его торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.