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Премьер-министр Казахстана встретился с главой МИД Индии
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Премьер-министр Казахстана встретился с главой МИД Индии 

ИА Синьхуа 3 августа 2018
Астана, 3 августа /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж сегодня обсудили партнерство в сфере экономики, торговли, культуры и миротворчества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
С. Сварадж совершает официальный визит в Казахстан 2-3 августа. Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммитов ШОС в июне 2017 года в Астане и в начале июня текущего года в Циндао. —0—
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