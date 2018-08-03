Премьер-министр Казахстана встретился с главой МИД Индии 

Астана, 3 августа /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж сегодня обсудили партнерство в сфере экономики, торговли, культуры и миротворчества. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
С. Сварадж совершает официальный визит в Казахстан 2-3 августа. Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммитов ШОС в июне 2017 года в Астане и в начале июня текущего года в Циндао. —0—