Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов

Знакомство с ходом уборочной страды вызвало у президента ряд критических замечаний. Он, в частности, потребовал усилить технологическую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Без ее соблюдения, пояснил Лукашенко свою позицию, «нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток?»

И, кроме того, белорусский руководитель в очередной раз подчеркнул роль соблюдения кадровой и трудовой дисциплины, которая, по его словам, должна быть «железной». Привлекайте кого хотите, наставлял местную власть Лукашенко, но «люди должны выполнять свои обязанности». Президент выразил особую озабоченность сложившейся в регионе ситуацией, в результате которой «Витебская область барахтается в собственном соку многие десятилетия».

Посещая в Миорском районе ОАО «Турково», белорусский лидер поинтересовался темпами уборки зерновых и видами на урожай в РБ. «Если уберем все, что у нас есть, зерном мы обеспечим страну без проблем», — уверен глава государства.

Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке. Особое внимание он обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой, в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. «Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих машинах. И помочь закупить их, — поставил задачу глава государства. — Это спасение для страны, не только для Витебщины».

Особое внимание он обратил на развитие животноводческой отрасли в регионе и обеспечение хозяйств отраслевым оборудованием. Лукашенко привел в пример колхоз «Родина» в Могилевской области, где создали простые, но максимально благоприятные условия для животноводческой деятельности.