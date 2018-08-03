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Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов
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Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов 

Российская Газета 3 августа 2018
Фото: Российская Газета
Знакомство с ходом уборочной страды вызвало у президента ряд критических замечаний. Он, в частности, потребовал усилить технологическую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Без ее соблюдения, пояснил Лукашенко свою позицию, «нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток?»
И, кроме того, белорусский руководитель в очередной раз подчеркнул роль соблюдения кадровой и трудовой дисциплины, которая, по его словам, должна быть «железной». Привлекайте кого хотите, наставлял местную власть Лукашенко, но «люди должны выполнять свои обязанности». Президент выразил особую озабоченность сложившейся в регионе ситуацией, в результате которой «Витебская область барахтается в собственном соку многие десятилетия».
Посещая в Миорском районе ОАО «Турково», белорусский лидер поинтересовался темпами уборки зерновых и видами на урожай в РБ. «Если уберем все, что у нас есть, зерном мы обеспечим страну без проблем», — уверен глава государства.
Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке. Особое внимание он обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой, в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. «Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих машинах. И помочь закупить их, — поставил задачу глава государства. — Это спасение для страны, не только для Витебщины».
Особое внимание он обратил на развитие животноводческой отрасли в регионе и обеспечение хозяйств отраслевым оборудованием. Лукашенко привел в пример колхоз «Родина» в Могилевской области, где создали простые, но максимально благоприятные условия для животноводческой деятельности.
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