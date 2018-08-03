БЖД ведет активную работу по наращиванию объемов поставок белорусских товаров в Китай

Государственное предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги осуществляет доставку экспортной продукции белорусских предприятий с предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в Китае . За июнь-июль текущего года БТЛЦ организовал вывоз в Китай экспортной продукции таких белорусских предприятий, как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Минский молочный завод», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Беллакт», ОАО «Минский молочный завод №2», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит».

Белорусская железная дорога продолжает активную работу по наращиванию объемов поставок белорусских товаров в Китай. Сегодня предлагается не просто перевозка или логистическая услуга, а готовое транспортное решение по доставке продукции в любую точку Европы или Китая. По словам генерального директора ООО «Китайская торгово-инвестиционная компания мясной промышленности „Большой Шелковый путь“ Чжан И, в будущем по программе „Один пояс и один путь“ в Китай планируется поставлять в месяц 60 контейнеров различной продукции на сумму $5 млн БЖД также готова организовать доставку грузов из Китайско-белорусского индустриального парка „Великий камень“ как в страны Евразийского экономического союза , так и в страны Европейского союза

Для повышения качества предоставляемых услуг Белорусская железная дорога проводит планомерную работу по электрификации новых участков железнодорожных линий, модернизации терминальной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, упрощению проведения таможенных процедур и совершенствованию информационного обеспечения.