Спецоперацию «Атакующий сокол» проведут белорусские и китайские военные

Антитеррористическая операция «Атакующий сокол» станет проверкой на мастерство и взаимовыручку военнослужащих сил специальных операций Беларуси и их китайских партнеров. Более полусотни белорусских бойцов примут участие в этом совместном учении в городе Цзинань (провинция Шаньдун), сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

Учение пройдет 4-18 августа в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2018 год. Маневры «Атакующий сокол» проводится на регулярной основе для «укрепления партнерства двух армий в сфере решительного противодействия террористическим угрозам», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во время него будет проведен и День белорусской культуры. «Военнослужащие познакомят китайских коллег с народными промыслами и творчеством, угостят и блюдами национальной кухни», — отметили в военном министерстве.