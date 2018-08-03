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Спецоперацию «Атакующий сокол» проведут белорусские и китайские военные
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Спецоперацию «Атакующий сокол» проведут белорусские и китайские военные 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Антитеррористическая операция «Атакующий сокол» станет проверкой на мастерство и взаимовыручку военнослужащих сил специальных операций Беларуси и их китайских партнеров. Более полусотни белорусских бойцов примут участие в этом совместном учении в городе Цзинань (провинция Шаньдун), сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.
Учение пройдет 4-18 августа в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2018 год. Маневры «Атакующий сокол» проводится на регулярной основе для «укрепления партнерства двух армий в сфере решительного противодействия террористическим угрозам», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, во время него будет проведен и День белорусской культуры. «Военнослужащие познакомят китайских коллег с народными промыслами и творчеством, угостят и блюдами национальной кухни», — отметили в военном министерстве.
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