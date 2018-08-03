Где в СССР жили дольше всего 

По данным советских статистиков, хуже всех с продолжительностью жизни в СССР обстояли дела в среднеазиатских республиках. Россия в этом смысле не лидировала, но и в хвосте не плелась.
Прибалтика, Белоруссия и Украина в первой пятерке
Как писал коллектив авторов (Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Л. Харькова) в своей работе «Население Советского Союза 1922 — 1991 гг.», по продолжительности жизни в Советском Союзе лидировали пять республик бывшего СССР — Эстония, Литва, Латвия, Белоруссия и Украина. Этот показатель был на 3 — 4 года выше, чем в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении. Россия следовала за первой пятеркой республик, но отставала от них из-за большого количества случаев смертности вследствие эндогенных причин (плохая наследственность, эндокринные заболевания родителей и т.д.) и травм.
Почему в Армении не случился подъем
С 1980 по 1989 год продолжительность жизни выросла во всех республиках СССР, кроме Армении — там в 1988 году случилось землетрясение катастрофических масштабов. Рост продолжительности жизни обуславливался снижением смертности от болезней органов дыхания и других экзогенных заболеваний, характерных для всех советских республик. Вторым наиважнейшим фактором было снижение смертности от травм, также во всех республиках, кроме Армении, а у женщин — кроме Белоруссии и Туркмении. Среднеазиатские республики и Азербайджан в СССР были первыми по количеству младенческой смертности, и отчасти поэтому по продолжительности жизни Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан в общей статистике всегда занимали последние места. А прибалтийские республики и Белоруссия, напротив, лидировали. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 1990 году в Белоруссии уровень продолжительности жизни был наивысшим — 70,8 лет, тогда как в Туркмении он достигал лишь 62,8 лет. По выводам советских статистиков, к концу 80-х — началу 90-х годов по продолжительности жизни Россия отставала от развитых стран на 3 года для мужчин и 4,3 года для женщин, Эстония, соответственно, на 3,2 и 4,1 года, Литва — на 2,2 и 3,3, Латвия — на 3,2 и 4, Белоруссия — на 2,4 и 3,3, Украина — на 2,4 и 4. Эти показатели Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский и Т. Л. Харькова связывают с повышением уровня смертности населения трудоспособных возрастов от болезней системы кровообращения. На втором месте у мужчин шли травмы и болезни органов дыхания (связанные, в первую очередь, с курением).
В Средней Азии была высокая смертность среди детей
На сравнительно низкую продолжительность жизни населения Средней Азии, Азербайджана и отчасти Казахстана влиял высокий уровень смертности от экзогенный заболеваний, в основном, среди детей. К примеру, с 1970 по 1980 годы в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане на тысячу родившихся детей в среднем приходилось до 40 и более младенческих смертей. Помимо этого, в Казахстане и Киргизии было большее количество смертей от травм и эндогенных заболеваний, нежели в других республиках СССР. В Молдавии отмечалась высокая смертность от травм и болезней органов пищеварения, связанная с неблагоприятной экологической ситуацией. В итоге данная республика отставала от среднезападного уровня продолжительности жизни на 2 года. Самая высокая смертность в СССР была в Туркмении, где критическая демографическая ситуация сочеталась с загрязнением окружающей среды пестицидами и дефолиантами вкупе с экологической катастрофой Приаралья. Аналогичные проблемы, по данным ООН, в той или иной степени, были характерны и для других среднеазиатских республик.