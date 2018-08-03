Омичи и гости города смогут увидеть богатства Евразии

С 23 по 26 августа в Омске состоится Первая выставка товаров СНГ «Богатство Евразии». Экспозиции восьми стран Содружества национальных государств будут развёрнуты на территории парка «На Королёва», сообщает портал регионального правительства.

Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и России. Жители города смогут посмотреть и приобрести товары из Беларуси

По словам генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна, выставка организована в формате большого трехдневного праздника.

Также омичи смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, посетить уроки белорусского языка, обучиться основам танца живота и игре на комузе, поиграть в нарды и угоститься национальными блюдами.