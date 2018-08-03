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Омичи и гости города смогут увидеть богатства Евразии
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Омичи и гости города смогут увидеть богатства Евразии 

АиФ-Омск 3 августа 2018
Фото: АиФ-Омск
С 23 по 26 августа в Омске состоится Первая выставка товаров СНГ «Богатство Евразии». Экспозиции восьми стран Содружества национальных государств будут развёрнуты на территории парка «На Королёва», сообщает портал регионального правительства.
Жители города смогут посмотреть и приобрести товары из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и России.
По словам генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна, выставка организована в формате большого трехдневного праздника.
Также омичи смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, посетить уроки белорусского языка, обучиться основам танца живота и игре на комузе, поиграть в нарды и угоститься национальными блюдами.
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