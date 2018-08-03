Белорусская железная дорога развивает логистику экспорта в Китай 

Минск, 2 августа /Синьхуа/ — Белорусская железная дорога активно работает над созданием условий для расширения потока товаров из КНР в Европу, а также продвижения экспорта на китайский рынок, сообщает пресс-центр этого ведомства.
Госпредприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги доставляет экспортную продукцию из Беларуси с оказанием полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в КНР. За июнь-июль центр занимался вывозом мясо-молочных товаров многих белорусских предприятий.
БЖД готова организовать доставку грузов из Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в страны Евразийского экономического союза и Евросоюза. —0—