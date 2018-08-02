Белоруссия пообещала решить судьбу военных объектов РФ до июня 2020 года

МИНСК , 2 августа. / ТАСС /. Белоруссия Россия должны до июня 2020 года решить вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных объектов на территории республики. Это следует из ответа министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Андрея Равкова на запрос оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ), выдержки из которого приводятся на ее сайте.

Руководство БНФ ранее обратилось с запросом в минобороны по поводу судьбы двух российских объектов. Партия считает необходимым отказать России в продлении их аренды.

Речь идет о 474-м отдельном радиотехническом узле «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская область) и 43-м узле связи ВМФ РФ (Вилейка, Минская область). В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в Минске 6 января 1995 года, России сроком на 25 лет передано в аренду все недвижимое имущество и земельные участки, на которых располагаются эти объекты.

"В своем ответе министр обороны сообщает, что соглашение о размещении данных военных объектов вступило в силу для Республики Беларусь 7 июня 1996 года, и, соответственно, действует до 7 июня 2021 года. А о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этого соглашения республика может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года", — сообщили в БНФ, ссылаясь на письмо главы минобороны.

Как утверждают в партии, ведомство отметило, что «оценка целесообразности продления или прекращения действия этого договора будет осуществляться министерством обороны с учетом национальных интересов Беларуси».

В феврале нынешнего года Равков сообщил, что российской стороне направлен запрос на продление аренды двух военных объектов РФ. «От этих объектов мы получаем определенную информацию и возможность бесплатного использования полигонов [в РФ]», — сказал тогда белорусский министр. По его словам, данные объекты выполняют задачи в рамках единой региональной группировки войск Белоруссии и России и «обеспечивают несколько сотен хорошо оплачиваемых рабочих мест [для граждан Белоруссии]».