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Российская команда «Чистое небо» провела тренировку стрельб из китайских автоматических винтовок
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Российская команда «Чистое небо» провела тренировку стрельб из китайских автоматических винтовок 

ТК «Звезда» 2 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
тренировке помимо российской команды приняли участие военнослужащие из Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Арабской Республики Египет.
На полигоне «Корла» (северо-западная часть КНР) российские военнослужащие провели тренировку по стрельбе из автоматических винтовок китайского производства. Тренировка проводилась непосредственно на полигоне между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шаня, где проходят все этапы конкурса.
Российские военнослужащие выполнили стрельбы из китайских автоматических винтовок тип 95-1 по мишеням имитирующих живую силу противника, у представители российской команды не возникло трудностей с освоением нового оружия (автоматических винтовок Тип 95-1).
В тренировке помимо российской команды приняли участие военнослужащие из Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Арабской Республики Египет.
Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2018) будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году они пройдут на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Армения, Казахстана, Ирана и Китая в 14 дней непрерывных состязаний.
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