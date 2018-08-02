Украина приедет на детское Евровидение, несмотря на денежные трудности

МИНСК , 2 авг — РИА Новости . Представитель Украины примет участие в детском Евровидении-2018 в Минске, несмотря на финансовые трудности украинского вещателя, сообщила в четверг пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании), которая занимается подготовкой конкурса.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что представитель этой страны в нынешнем году не будет участвовать в детском Евровидении из-за критического недофинансирования вещательной организации.

"После официального обнародования… списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в Европейский вещательный союз поступила заявка из Украины… Сегодня Европейский вещательный союз и наблюдательный совет международного детского конкурса песни Евровидение… одобрили заявку Украины на участие в самом популярном в Европе песенном конкурсе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Международный детский конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Белоруссии в ноябре. В нем примет участие рекордное количество стран за всю историю детского «Евровидения» начиная с 2003 года. В первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году в Минске — 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 исполнителей.