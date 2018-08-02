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Украина приедет на детское Евровидение, несмотря на денежные трудности
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Украина приедет на детское Евровидение, несмотря на денежные трудности 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Представитель Украины примет участие в детском Евровидении-2018 в Минске, несмотря на финансовые трудности украинского вещателя, сообщила в четверг пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании), которая занимается подготовкой конкурса.
Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что представитель этой страны в нынешнем году не будет участвовать в детском Евровидении из-за критического недофинансирования вещательной организации.
"После официального обнародования… списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в Европейский вещательный союз поступила заявка из Украины… Сегодня Европейский вещательный союз и наблюдательный совет международного детского конкурса песни Евровидение… одобрили заявку Украины на участие в самом популярном в Европе песенном конкурсе", — говорится в сообщении пресс-службы.
Участие в детском Евровидении подтвердили Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Уэльс.
Международный детский конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Белоруссии в ноябре. В нем примет участие рекордное количество стран за всю историю детского «Евровидения» начиная с 2003 года. В первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году в Минске — 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 исполнителей.
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