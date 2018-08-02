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Лукашенко высмеял сообщения о своей серьезной болезни
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Лукашенко высмеял сообщения о своей серьезной болезни 

Газета.Ru 2 августа 2018
Фото: Николай Петров/РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире белорусского телеканала ОНТ высмеял сообщения о своей серьезной болезни, отвечая на вопросы журналистов о состоянии своего здоровья.
Так, белорусский лидер во время своей поездки на место сбора урожая потребовал от местного руководителя отчитаться о работе через год, а затем усомнился, доживет ли тот до следующего года.
"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить", — сказал Лукашенко.
Также он отметил радость журналистки, увидевшей его. Другому сотруднику телеканала порекомендовал проверять, не двойник ли перед ним вместо президента.
"Ты иногда меня-то щупай", — посоветовал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко провел первую рабочую встречу после слухов об инсульте.
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