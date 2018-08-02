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Лукашенко пошутил про якобы перенесенный инсульт
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Лукашенко пошутил про якобы перенесенный инсульт 

Российская Газета 2 августа 2018
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко с юмором воспринял слухи о своем «инсульте». Глава государства пошутил про то, что его «похоронили сутки назад».
Местный канал ОНТ показал смеющегося лидера страны, когда один из журналистов спросил его о проблемах со здоровьем. «Подождите, у меня еще „двойник“ работает», — цитирует шутку Лукашенко РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что сообщения, появившиеся в понедельник в ряде СМИ, о том, что у белорусского лидера якобы случился инсульт, являются «абсолютным бредом».
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