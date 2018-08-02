Лукашенко пошутил про якобы перенесенный инсульт 

Президент Беларуси Александр Лукашенко с юмором воспринял слухи о своем «инсульте». Глава государства пошутил про то, что его «похоронили сутки назад».
Местный канал ОНТ показал смеющегося лидера страны, когда один из журналистов спросил его о проблемах со здоровьем. «Подождите, у меня еще „двойник“ работает», — цитирует шутку Лукашенко РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что сообщения, появившиеся в понедельник в ряде СМИ, о том, что у белорусского лидера якобы случился инсульт, являются «абсолютным бредом».