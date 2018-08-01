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Тегеран и Минск договорились обменивать нефть на промышленную технику
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Тегеран и Минск договорились обменивать нефть на промышленную технику 

РИА Новости 1 августа 2018
МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Посол Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси заявил, что Тегеран и Минск договорились о бартерной сделке: обмене нефти на промышленную технику, сообщило иранское агентство Mehr.
"Тегеран и Минск договорились об обмене нефтепродуктами на промышленную технику", — цитирует агентство Овейси по итогам встречи послов Ирана с руководителями Фонда исламской революции Mostazafan. Подробности сделки пока не приводятся.
В конце мая Овейси сообщил, что страна заинтересована в продолжении сотрудничества с Минском по поставкам иранской нефти. В частности, дипломат отметил, что в прошлом году в Белоруссию были поставлены две партии иранской нефти — на 600 и 800 тысяч баррелей, причем, по его словам, это было выгодно обеим сторонам. Посол также сообщил, что по текущему году ведутся переговоры, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазового спора с Россией поручал чиновникам искать альтернативные пути поставок черного золота. Между тем в апреле прошлого года Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия. Стороны договорились о восстановлении поставок российской нефти до уровня в 24 миллиона тонн в год.
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