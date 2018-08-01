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Лукашенко пытается ограничить в Белоруссии российскую еду
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Лукашенко пытается ограничить в Белоруссии российскую еду 

Национальная Служба Новостей 1 августа 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперт рассказал, что Белоруссия уже много лет подряд пытается преодолеть зависимость от российского продовольствия.
Белоруссия долгие годы пытается расширить географию экспорта своего продовольствия, однако, пока у нее это плохо получается. Так прокомментировал в эфире НСН заявление белорусского президента о диверсификации продовольствия политолог Дмитрий Болкунец. Выход на новые рынки сбыта он назвал первоочередной задачей для усиления экономической независимости Белоруссии.
«Независимость от России — это не сиюминутная задача, а последних многих-многих лет. Белоруссия предпринимает усилия для того, чтобы выходить на другие рынки. Это довольно сложная задача и она не связана только с российской действительностью. Это, во-первых, желание диверсифицировать поставки, во-вторых, снизить свою зависимость от российского рынка. Потому что бывают истории, связанные с торговыми войнами, экономическими кризисами. Это создает угрозы для белорусского бизнеса. Поэтому выход на новые рынки, возможно, азиатские и других стран — это задачи, которые Белоруссия должна решать в первую очередь. Тогда может идти речь об усилении экономической независимости государства», — считает эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о идущей работе по диверсификации географии экспорта продовольствия, чтобы не зависеть от российского рынка, передает РИА Новости.
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