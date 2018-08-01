Лукашенко проконтролировал ход уборочной кампании под Минском

Беларуси установилась хорошая погода для созревания зерновых — около 30 градусов. Александр Лукашенко в среду побывал в Минской области и лично проконтролировал ход уборочной кампании, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В Беларуси убрали уже почти половину зерновых. Аграрии торопятся, ведь синоптики пообещали всего несколько погожих дней. Колосья уже пережили жаркую, засушливую весну и проливные июльские дожди.

По предварительным расчетам, урожай зерновых в Беларуси будет примерно на 5% меньше прошлогоднего. Этого стране хватит с лихвой, но главное — успеть убрать все до зернышка, поручил аграриям президент. Справится ли с этой задачей отечественный комбайн, поинтересовался у механизатора Александр Лукашенко.

«Как он? Тянет нормально?», — спросил президент. «Танк», — коротко ответил механизатор.

Затем президент предложил сыну Николаю испытать машину в деле. «Коль, иди кружок сделай на комбайне, чтобы не забыть практику», — сказал отец.

Пока младший сын президента убирал кормовую культуру тритикале, сам глава государства отвечал на вопросы журналистов. Несмотря на риски, от производства своих продуктов Беларусь отказываться не намерена.

«Если мы это прекратим, представьте, восемь человек на одного крестьянина останутся без работы. Полстраны будет ходить без работы. Мы уже убедились на практике, что собственно производство нам обходится дешевле, чем если бы мы бы покупали импортное, например, молоко и мясо», — отметил Лукашенко. Но зарабатывать на экспорте сельхозпродукции сейчас непросто. Поэтому форсировать темпы развития аграрной отрасли пока не будут.

«Продать тяжело. Вы видите, как мы пробираемся на китайский рынок, как диверсифицируемся», — отметил президент.

В отдаленной перспективе спрос на продукты все равно будет расти, уверен Александр Лукашенко. Значит, опыт белорусских аграриев пригодится. В ближайшее время Александр Лукашенко намерен более подробно познакомиться с белорусской зерноуборочной техникой. Президенту обещали показать комбайн белорусского производства.

Добавим, что тех, кто трудится на износ во время уборочной, президент просил поберечь и в сильную жару давать механизаторам возможность отдохнуть в самые сложные часы, чтобы больше намолотить ранним утром и вечером.

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