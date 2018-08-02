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Тыквенные семечки признали лекарством в Узбекистане
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Тыквенные семечки признали лекарством в Узбекистане 

News.ru 2 августа 2018
Фото: News.ru
Тыквенные семечки попали в официальный реестр лекарственных средств в Узбекистане. Список препаратов расширился более, чем в два раза, с 328 позиций до 820.
В реестр попали и цветки ромашки. Всего же в списке три категории лекарств: общие основные, основные для детей и лекарственные средства с содержанием лекарственных растений. Опубликован список на сайте Norma.uz.
В реестре официальных лекарств наряду с такими новейшими препаратами, как севофлуран — средство для ингаляционной анестезии, значатся кора дуба, валериана, сборы и настойки. Впервые в реестр включен контрацептив для женщин левоноргестрел.
Предназначен реестр для медицинских учреждений, которые должны ориентироваться по нему в закупках, распределении лекарств, составлении схем возмещения расходов на препараты. Список предназначен для обучения медработников правильному применению лекарств, а также для стимуляции деятельности фармпредприятий страны. Власти также рассчитывают снизить расходы за счет использования ограниченного количества наиболее эффективных и безопасных лекарств.
Ранее сообщалось, что большая часть жителей России — 69% — отдают предпочтение отечественным лекарствам. При этом те, кто пользуется импортными медпрепаратами, почти не ищут им замены.
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