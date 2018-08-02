Тыквенные семечки признали лекарством в Узбекистане

Тыквенные семечки попали в официальный реестр лекарственных средств в Узбекистане . Список препаратов расширился более, чем в два раза, с 328 позиций до 820.

В реестр попали и цветки ромашки. Всего же в списке три категории лекарств: общие основные, основные для детей и лекарственные средства с содержанием лекарственных растений. Опубликован список на сайте Norma.uz.

В реестре официальных лекарств наряду с такими новейшими препаратами, как севофлуран — средство для ингаляционной анестезии, значатся кора дуба, валериана, сборы и настойки. Впервые в реестр включен контрацептив для женщин левоноргестрел.

Предназначен реестр для медицинских учреждений, которые должны ориентироваться по нему в закупках, распределении лекарств, составлении схем возмещения расходов на препараты. Список предназначен для обучения медработников правильному применению лекарств, а также для стимуляции деятельности фармпредприятий страны. Власти также рассчитывают снизить расходы за счет использования ограниченного количества наиболее эффективных и безопасных лекарств.