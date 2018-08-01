Американскую транс-активистку не пустили в Минск

Белорусские пограничники не разрешили въезд в страну «гендерно-небинарной поэтке-перформерке-транс-активистке» Алок Вейд-Мэнон, сообщает белорусский Sputnik

На этой неделе Вейд-Мэнон должна была выступить в столице Белоруссии при поддержке посвященного гендеру интернет-проекта на мероприятии, посвященном проблемам гендера, насилия и феминизма.

По сообщению одной из организаторов мероприятия Вики Биран, Алок Вейд-Мэнон отказались пропускать на границе, сославшись на статью N30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».

Это может означать целый ряд причин от нарушения правил прохождения границы или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод белорусов.

Алок имеет американо-индийское происхождение и не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину.