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Американскую транс-активистку не пустили в Минск
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Американскую транс-активистку не пустили в Минск 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Белорусские пограничники не разрешили въезд в страну «гендерно-небинарной поэтке-перформерке-транс-активистке» Алок Вейд-Мэнон, сообщает белорусский Sputnik.
На этой неделе Вейд-Мэнон должна была выступить в столице Белоруссии при поддержке посвященного гендеру интернет-проекта на мероприятии, посвященном проблемам гендера, насилия и феминизма.
По сообщению одной из организаторов мероприятия Вики Биран, Алок Вейд-Мэнон отказались пропускать на границе, сославшись на статью N30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».
Это может означать целый ряд причин от нарушения правил прохождения границы или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод белорусов.
Алок имеет американо-индийское происхождение и не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину.
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