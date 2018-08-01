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Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
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Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию 

Lenta.ru 1 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Белорусские пограничники не пустили в страну гражданина США индийского происхождения Алока Вейд-Менона, который должен был прочесть в этой стране публичную лекцию. Об этом сообщает «Радыё Свабода» (местная служба «Радио Свобода»).
В отряде пограничного контроля аэропорта Минск указали, что Вейд-Менона не впустили в страну на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». Конкретный пункт статьи, который нарушил гражданин США, пограничники не назвали.
Как отмечается, отказать иностранным гражданам во въезде в Белоруссию могут, если пребывание иностранца в стране противоречит: национальной безопасности; общественной безопасности; защите нравственности; защите здоровья населения; защите свобод граждан и иных лиц.
В Госпогранкомитете страны отметили, что Вейд-Менона не был депортирован, ему было предписано отправиться ближайшим рейсом в Амстердам, откуда он и прилетел. Также отмечается, что американец прибыл в аэропорт белорусской столицы один.
В материале белорусского журнала MAKEOUT Вейд-Менона, который использует по отношению к себе местоимение «они», описывается как «индийско-американск_ая гендерно-небинарн_ая поэт_ка, перформер_ка, транс * активист_ка». В белорусской столице гражданин США должен был дать выступление «Femme In Public» — «гибридную форму между поэтическим выступлением и лекцией, при помощи которой участники пытаются исследовать гендерную неконформность и феминность».
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