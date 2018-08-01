Туристический потенциал Пекина презентован в Минске 

Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 31 июля /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась презентация туристического потенциала Пекина. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе