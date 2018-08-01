В Астане прошли переговоры глав МИД Казахстана и Палестины

Астана , 31 июля / Синьхуа / — Находящийся в Казахстане с официальным визитом министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Мальки и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сегодня сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Фотографии Синьхуа

Астана, 31 июля /Синьхуа/ — Находящийся в Казахстане с официальным визитом министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Мальки и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сегодня сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Фотографии Синьхуа

Астана, 31 июля /Синьхуа/ — Находящийся в Казахстане с официальным визитом министр иностранных дел и экспатриантов Палестины Рияд аль-Мальки и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сегодня сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Фотографии Синьхуа