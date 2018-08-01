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В Ереване пройдет митинг в честь Пашиняна
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В Ереване 17 августа пройдет митинг в честь 100 дней премьерства Пашиняна 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил в среду, что 17 августа на Площади Республики в Ереване пройдет митинг по случаю 100 дней его премьерства.
"Я приглашаю всех 17 августа в 18.30 (17.30 мск) на Площадь Республики на митинг, во время которого состоится важнейший разговор. Формальный повод — 100 дней со дня моего избрания на пост премьер-министра", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По его словам, в ходе митинга будут обсуждены проделанные и планируемые шаги правительства по обеспечению скачкообразного развития Армении, преодолению стоящих перед страной вызовов.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.
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