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Белорусские спасатели провели экскурсию для китайских детей
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Белорусские спасатели провели экскурсию для китайских детей 

ИА Синьхуа 1 августа 2018
Минск, 1 августа /Синьхуа/ — Белорусские спасатели провели экскурсию для детей из Китая. Об этом сообщили в Минском городском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Члены делегации Министерства общественной безопасности Китая и дети погибших при исполнении служебного долга сотрудников министерства посетили столичное управление МЧС, сообщили в МЧС Беларуси.
"Спасатели продемонстрировали технику и оборудование, которые стоят на вооружении в управлении, рассказали о том, как проходят их боевые сутки. После все желающие могли примерить боевую одежду и испытать в действии пожарный ствол", — рассказали в управлении.
Китайские дети также побывали в Музее огня, где познакомились с историей пожарной службы Беларуси, осмотрели поврежденные огнем предметы, которые огнеборцы принесли с мест пожаров.
25 июля в Беларуси отметили День пожарной службы в Беларуси, которая насчитывает уже 165-летнюю историю. —0—
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