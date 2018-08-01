Белорусские спасатели провели экскурсию для китайских детей

Минск , 1 августа / Синьхуа / — Белорусские спасатели провели экскурсию для детей из Китая . Об этом сообщили в Минском городском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Члены делегации Министерства общественной безопасности Китая и дети погибших при исполнении служебного долга сотрудников министерства посетили столичное управление МЧС , сообщили в МЧС Беларуси.

"Спасатели продемонстрировали технику и оборудование, которые стоят на вооружении в управлении, рассказали о том, как проходят их боевые сутки. После все желающие могли примерить боевую одежду и испытать в действии пожарный ствол", — рассказали в управлении.

Китайские дети также побывали в Музее огня, где познакомились с историей пожарной службы Беларуси , осмотрели поврежденные огнем предметы, которые огнеборцы принесли с мест пожаров.

25 июля в Беларуси отметили День пожарной службы в Беларуси, которая насчитывает уже 165-летнюю историю. —0—