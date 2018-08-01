Организаторы международного конкурса «Снайперский рубеж» поздравили команды Сирии и Китая с днем вооруженных сил

Руководитель соревнований командующий Силами специальных операций Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко вручил китайским и сирийским военнослужащим памятные подарки и праздничные торты.

В среду, 1 августа, в Республике Беларусь на полигоне Брестский организаторы международного конкурса «Снайперский рубеж» поздравили команду Китайской Народной Республики с 91-й годовщиной образования Народно-освободительной армии Китая и команду Сирийской Арабской Республики с 72-й годовщиной образования Сирийских вооруженных сил.

Руководитель конкурса командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко поздравил китайских и сирийских участников международных соревнований снайперов, вручил им памятные подарки и праздничные торты. В ответ руководители сирийской и китайской команд поблагодарили белорусскую сторону за радушный прием, гостеприимство и высокую организацию международных соревнований и вручили памятные сувениры представителям всех команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж».