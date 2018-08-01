Организаторы международного конкурса «Снайперский рубеж» поздравили команды Сирии и Китая с днем вооруженных сил 

Руководитель соревнований командующий Силами специальных операций Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко вручил китайским и сирийским военнослужащим памятные подарки и праздничные торты.
В среду, 1 августа, в Республике Беларусь на полигоне Брестский организаторы международного конкурса «Снайперский рубеж» поздравили команду Китайской Народной Республики с 91-й годовщиной образования Народно-освободительной армии Китая и команду Сирийской Арабской Республики с 72-й годовщиной образования Сирийских вооруженных сил.
Руководитель конкурса командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко поздравил китайских и сирийских участников международных соревнований снайперов, вручил им памятные подарки и праздничные торты. В ответ руководители сирийской и китайской команд поблагодарили белорусскую сторону за радушный прием, гостеприимство и высокую организацию международных соревнований и вручили памятные сувениры представителям всех команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж».
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран, среди которых помимо Российской Федерации участвуют команды Республики Беларусь, Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан, Республики Зимбабве, Республики Марокко, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Народной Республики Бангладеш, Сирийской Арабской Республики.