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Казахстанские спасатели эвакуировали 6 туристов с ледника в Кыргызстане
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Казахстанские спасатели эвакуировали 6 туристов с ледника в Кыргызстане
ИА Синьхуа
31 июля 2018
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Об этом сегодня в
Астане
сообщил заместитель министра внутренних дел
Казахстана
Юрий Ильин
.
В результате спасательной операции спасены три гражданина
России
и три гражданина Казахстана. Еще один гражданин Казахстана погиб во время камнепада. —0—
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