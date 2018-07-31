Политолог: Минск не в восторге от кандидатуры Бабича

В Белоруссии отказываются комментировать ситуацию с назначением нового российского посла. Журналисты задавали пресс-службе белорусского МИДа вопросы по поводу кандидатуры преемника Александра Сурикова , однако они остались без ответов. Тема назначения нового посла России Минск официально не комментируется ни одной из сторон, поэтому в отсутствие информации активно обрастает слухами.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский заявил НСН, что причины проблемы нужно искать в отказе Украины в свое время признать Бабича в качестве посла.

«Мы можем уловить определенный намек на то, что белорусская сторона каким-то образом встревожена кандидатурой Бабича. Хотя он никогда не делал никаких антибелорусских заявлений, и вообще не высказывался по вопросам внешней политики. Я полагаю, что определенные страхи белорусской стороны вызваны, возможно, внешним фактором. Он в свое время получил отказ на Украине, она отказалась принять его в качестве посла, и, возможно, что украинская сторона каким-то образом надавила на белорусов, чтобы Минск произвел аналогичные действия в отношении Бабича. Минск уже явно намекает на то, что надо проявить солидарность с Украиной в отношении российской персоны», — отметил он.

Политолог: Назначение Бабича послом РФ может вызвать настороженность в Белоруссии Собеседник НСН напомнил, что до сих пор не сделано никаких официальных заявлений по этому поводу.

«Бабич по сей день является действующим полпредом президентом России в Приволжском Федеральном округе. И как мы можем заметить, он проявляет завидное спокойствие и самообладание. Нынешний посол России в Белоруссии Александр Суриков также не проявляет никакой прощальной активности. Он не собирает чемоданы, не объезжает белорусских деятелей с прощальными визитами, не устраивает банкет. А ведь согласно протоколу дипломатической практики, именно Суриков должен был сообщить белорусской стороне, что он уезжает, и именно Суриков должен был запросить агреман для Бабича. Если у Кремля действительно есть планы назначить-таки Бабича послом, этот вопрос может быть затронут на встрече Путина и Лукашенко. Не хотелось бы, чтобы Бабича назначили под давлением, и из-за этого он бы оказался в какой-то изоляции. В дипломатии надо находить компромисс, будем надеяться, что в Сочи или раньше такой компромисс будет найден», — добавил он.

Ранее Зимовский уже предсказывал сложности с назначением нового посла. Он объяснял это тем, что с новым человеком придется заново срабатываться и налаживать контакт, вдобавок ко всему, белорусская сторона может остерегаться репутации Бабича как жесткого управленца, который может действовать в интересах Путина.