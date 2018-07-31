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Простые белорусы получают больше, а белорусские депутаты — меньше
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Простые белорусы получают больше, а белорусские депутаты — меньше 

Украина.ру 31 июля 2018
Фото: Украина.ру
Сравнение провел журналист издания Роман Гнатюк.
Согласно данным из открытых источников, зарплаты простых людей в Белоруссии превышают украинские.
Так, продавцу-кассиру в Киеве предлагают 300, в то время, как в Минске — Так, продавцу-кассиру в Киеве предлагают $300, в то время, как в Минске — $350 в месяц.
Зарплата водителя троллейбуса в Киеве составит $414, в то время, как в Минске — $425 в месяц.
В то же время белорусские депутаты живут скромнее украинских коллег. Последние получают $2633 в месяц, в то время, как первые — $1100.
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