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Президент Белоруссии отменил обязательную продажу валютной выручки предприятиями
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Президент Белоруссии отменил обязательную продажу валютной выручки предприятиями 

Прайм 31 июля 2018
МИНСК, 31 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом отменил требование к предприятиям о продаже части валютной выручки, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
конце 2014 года в целях стабилизации валютного рынка Белоруссии на фоне дефицита валюты в стране и ажиотажного спроса на нее со стороны населения норма продажи валютной выручки экспортерами была увеличена с 30 до 50%, однако затем последовательно снижалась и с 1 октября 2017 года составляла 10%.
"В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты», — говорится в сообщении.
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