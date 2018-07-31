Президент Белоруссии отменил обязательную продажу валютной выручки предприятиями

МИНСК , 31 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом отменил требование к предприятиям о продаже части валютной выручки, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

конце 2014 года в целях стабилизации валютного рынка Белоруссии на фоне дефицита валюты в стране и ажиотажного спроса на нее со стороны населения норма продажи валютной выручки экспортерами была увеличена с 30 до 50%, однако затем последовательно снижалась и с 1 октября 2017 года составляла 10%.

"В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты», — говорится в сообщении.