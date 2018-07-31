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Белорусский оппозиционер рассказал, как он «развёл» авторов «Незыгаря»
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Белорусский оппозиционер рассказал, как он «развёл» авторов «Незыгаря» 

ИД «Собеседник» 31 июля 2018
Белорусский оппозиционный блогер Эдуард Пальчис сообщил, что он «развёл» авторов российского телеграм-канала «Незыгарь».
Портал «Наша Нива» пишет, что блогер и редактор сайта «1863x» Эдуард Пальчис отправил авторам инсайдерского канала «Незыгарь» письмо с выдуманной информацией о контактах главы МИД Белоруссии Владимира Макея с Зеноном Позняком — белорусским диссидентом, который с 1996 года находится в эмиграции.
«Уже целый месяц мы наблюдаем какие-то сообщения о Беларуси. И когда пошла полная чушь, то возникло желание их развести. Смысл в том, чтобы доказать, что форма инсайдов, пусть она даже так увлекательна и таинственна, а на деле постится всякий бред. Главное — убедительно подать», — рассказал Эдуард Пальчис. По его словам, авторы «Незыгаря», который считается одним из самых популярных политических телеграм-каналов в РФ, опубликовали его письмо в день получения и без какого-либо фактчекинга.
Белорусский блогер предположил, что авторы «Незыгаря» получили задание писать о ситуации в Белоруссии.
На момент публикации этой новости корреспондент Sobesednik.ru не обнаружил у «Незыгаря» текста про Макея и Позняка. Не исключено, что он был удалён.
Сейчас в российских и иностранных СМИ и соцсетях циркулируют слухи о том, что у белорусского лидера Александра Лукашенко случился инсульт. Пресс-секретарь Лукашенко в разговоре с ТАСС назвал эту информацию бредом.
Добавим, что в 2016 году Эдуарда Пальчиса приговорили к 1 году и 9 месяцам по обвинению в разжигании национальной вражды и распространении порнографии. Пальчиса поддержали Николай Статкевич, Дмитрий Дашкевич и другие оппозиционные политики Белоруссии.
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