Оранжевый уровень опасности для Путина

В пропаганде Белоруссии , как в прогнозе погоде, часто все меняется. И пропагандистские штормы, и политическое сотрясения на нашем равнинном политическом поле, как правило, создает единственный политик в Белоруссии — Александр Лукашенко

Но есть еще и бойцы невидимого политического фронта, которые чутко реагируют на потребности хозяина, и тогда на президентских телеэкранах мы видим волны народной любви, ненависти и гнева, которые выносят на гребень волны Властелина Белоруссии и начисто скрывают под политической водой его коллег и потенциальных конкурентов, а тем более врагов. Даже если это главы «братской» России или стратегического партнера — Китая

В эту пятницу вечером по БТ-1 в информационной передаче прозвучало такое, что начисто вымело дремоту из моей головы. Вы тоже можете увидеть, услышать и прочитать про потрясающую политическую сенсацию:

Россияне считают белорусского президента наиболее эффективным из государственных лидеров зарубежья

Итогами проведенного опроса поделилось с подписчиками российское информационное агентство «Альтаир».

Оказалось, что Александр Лукашенко — вне конкуренции. Два с половиной месяца шло электронное голосование по вопросу «Кто же из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?». В первые дни опроса лидировал председатель КНР, но преимущество «батьки», пишет агентство, неуклонно возрастало. В результате, по мнению трети опрошенных, именно Александр Лукашенко в топе списка тех президентов, кто радеет за национальные интересы больше всего.

Советую зайти на сайт БТ и посмотреть эту потрясающую воображение телекартинку, где изображены портреты лидеров мировых государств (за исключением Путина) с соответствующими цифрами рейтингов заботы:

Лукашенко — 29,9%

Си Цзинпинь — 18,5%

Трамп — 7,2%

другой — 6,2%

Важнейшим событием для политической судьбы Лукашенко стало 20 июля. В нижней палате российского парламента на заседании комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками была одобрена кандидатура Михаила Бабича на должность посла РФ в Белоруссии.

Издание «Версия» пишет, что Бабич — необычная фигура для белорусско-российских дипломатических отношений, потому что еще никогда раньше Москва не назначала послом в Минске силовика.

Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» сообщает, что Бабич может и не поехать в Белоруссию. Телеграм-канал утверждает, что в посольстве Белоруссии в Москве еще месяц назад обсуждали фразу якобы самого Лукашенко о перспективах назначения Бабича, служившего в ВДВ и КГБ: «Если Россия хочет выстраивать с Белоруссией экономические отношения — пусть пришлют экономиста. Если политические — ну пусть пришлют политика. Но какие хотят они отношения, если присылают диверсанта?»

Телеграм-канал «Старая площадь» считает, что кандидатуру Бабича предложили намеренно, чтобы Белоруссия его не согласовала и не дала агреман. Тогда у российской стороны будут «развязаны руки» на многие политические шаги: «Отказ белорусами в агремане даст повод президенту России не заниматься перезагрузкой наших отношений, а торпедировать последнюю бесконечную фронду Батьки».

И, наконец, следующий факт наступления русского мира на вотчину Лукашенко. 17 июля группа патриотически настроенных политиков, общественных деятелей и духовенства из Белоруссии и России учредили российско-белорусское движение «Гражданская инициатива» Союз». Вдохновитель и создатель — политик из РФ Бабурин.

После окончания «Славянского базара» в Витебске прошел учредительный съезд: участники съехались из разных регионов Белоруссии, были представители нескольких белорусских политических партий, в том числе двух парламентских.

Если публицистов информагентства «Регнум» еще можно было посадить за решетку и припугнуть тюремными сроками, то для нейтрализации этих патриотов сотрудникам КГБ придется пахать денно и нощно.

Сам Лукашенко в складывающейся ситуации держит нос по ветру и реагирует по всем фронтам.

Вот на открытии «Славянского базара» Лукашенко обозначил врагов песенно-культурного праздника, которые хотели уничтожить белорусское достояние. И тем самым добавил к своему образу защитника Великой Победы еще и защитника Великой Культуры.

Затем Лукашенко явил себя защитником РФ от подлых олигархов, которые якобы завозят санкционную продукцию. Можно быть святее Папы, и этот образ для Лукашенко давно освоен, но вот новый политический спектакль — стать для россиян святее Путина: «Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно: кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами. Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с санкционкой и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать».

А «тяжелые погоны», как известно, в РФ выдает только Путин.

В некоторых аспектах морально-психологической войны между главами РФ и Белоруссии картинка приобретает комический и даже комедийный характер.

Вот Лукашенко, приглашенный Путиным на чемпионат мира, вдруг играет на поле соперника свою партию: обнимает президентшу европейской страны, и та вроде как довольна, не протестует. Затем Лукашенко обнимает жену пресс-секретаря Путина — Навку. Такой вот президент-обнимашка.

Вы можете сказать, что эти факты не имеют отношения к политической битве двух титанов. Не соглашусь и не удивлюсь, если вдруг по телевизору в Белоруссии покажут результаты социологического исследования, в которых женщины России и ее окрестностей поставят Лукашенко на первое место по заботе о женщинах, а Путина там и близко не будет, разве что под псевдонимом «другие».

Итак, в Белоруссии для Путина и сторонников «русского мира» из его команды введен режим оранжевой опасности, и не случайно. Ибо в Кремле для Лукашенко готовятся ввести политический режим красной опасности.