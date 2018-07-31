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Губернатор Минской области рассказал Лукашенко о дорогах и АПК
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Губернатор Минской области рассказал Лукашенко о дорогах и АПК 

Российская Газета 31 июля 2018
Фото: Российская Газета
Актуальные вопросы агропромышленного комплекса были в центре внимания встречи, которая состоялась у белорусского руководителя с председателем Минского облисполкома. Александр Лукашенко принял Анатолия Исаченко с докладом о ходе уборочной кампании в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства, сообщает пресс-служба главы государства.
В первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области иллюстрируют картину общей ситуации в стране. Минск, по его словам, «все-таки — показательный регион, он находится в разных климатических условиях. Юг, наверное, половину намолотил, север еще, может, только приступил к уборке — там убрано процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние показатели по стране», — пояснил Лукашенко.
Особое внимание президент обратил на сбор зерновых. «Понятно, что зерновые хлеба не будут такими урожайными, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное, и в Минской области, ситуация иная: где шли дожди, там очень хорошие поля, хороший урожай, — заметил глава государства. — Думаю, нам надо надеяться в этом году — все-таки кукурузный год — на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам».
Как накануне информировало БЕЛТА, белорусские аграрии уже намолотили более двух млн тонн зерна при средней урожайности 29 ц/га. По данным на конец месяца, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади.
В прошлом году, по состоянию на 30 июля, аграрии намолотили только 519,5 тыс. тонн зерна. Сейчас по темпам работ в республике лидирует Брестская область: там убрано 66,4% от плана. В Гродненской области убрано 51,7% площадей, Минской — 32,7%, Гомельской — 28,3%, Витебской — 12,29% и Могилевской — 8,18% площадей.
Во время встречи у белорусского лидера обсуждалось развитие и мясо-молочного комплекса в регионе, проблематика дорожного строительства и иные актуальные вопросы.
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