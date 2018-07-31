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Проверка белорусских производителей грибов Россельхознадзором займет неделю
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Проверка белорусских производителей грибов Россельхознадзором займет неделю 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Инспекция Россельхознадзора будет работать в Белоруссии с целью проверки производителей грибов, по предварительным данным, около недели, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.
"Инспекторы Россельхознадзора приехали вчера и уже приступили к работе. Мы готовы показать им абсолютно все предприятия, которые они захотят посетить", — отметили в министерстве. По словам собеседника агентства, «предварительно они планируют работать неделю».
Россельхознадзор с 30 июля начал проверку предприятий-производителей шампиньонов в Белоруссии из-за подозрений в реэкспорте продукции на территорию России.
Ранее в июле Россельхознадзор сообщал, что российская служба приняла решение о введении с 24 июля запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию. Решение было принято после обнаружения польской маркировки на упаковках шампиньонов из Белоруссии при контроле на российско-белорусском участке границы. Планируется, что запрет будет действовать до проведения инспекции белорусских производителей.
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