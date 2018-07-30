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Кто заменит Лукашенко
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Кто заменит Лукашенко 

News.ru 30 июля 2018
Фото: News.ru
Централизация власти в Белоруссии вокруг фигуры президента Александра Лукашенко привела к тому, что долгое непоявление главы государства на публике порождает различные слухи и заставляет задумываться над будущим республики. Сейчас возникла очередная «пауза» — Лукашенко не видели на публике с 28 июля. Украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на свои источники сообщила, что президент был госпитализирован с инсультом. Пресс-секретарь белорусского лидера назвала подобные известия «бредом». Независимо от того, насколько информация о госпитализации правдива, в очередной раз появился повод обсудить вопрос о преемственности власти в стране.
Концентрация власти
Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году и дольше всех из европейских лидеров находится у власти, если не считать монархов. После победы на выборах во втором туре с результатом 80,6% голосов, Лукашенко, которому тогда не было и 40 лет, начал последовательно концентрировать страну в своих руках. Практически сразу он вступил в конфликт с Верховным Советом и конституционным судом, который смог разрешиться только к концу осени 1996-го, когда в силу вступила новая конституция, а прежний парламент был распущен.
В 2004 году в стране был проведён референдум по поправкам в конституцию, итогом которого стало право Лукашенко избираться бесчисленное число раз. В 2015 году он стал главой государства в пятый раз. Очередные выборы должны пройти в 2020 году и мало кто сомневается в победе Лукашенко. Единственное, что может помешать — время, которое не прибавляет главе государства здоровья.
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Выстроенная система власти в Белоруссии такова, что у президента практически нет соратников. Члены правительства сильно зависимы от главы государства и давно не рискуют высказывать точку зрения, отличную от президентской. Лукашенко к тому же подчёркивает, что неприкасаемых в кабинете министров нет и он может своим указом отправить в отставку любого. Руководство государством фактически осуществляет один человек, в стране нет даже правящей партии, которая теоретически могла бы стать кадровым резервом.
Другие политические партии формально существуют, но также не могут считаться кузницей кадров. В нынешней палате представителей (нижняя палата национального собрания) из 110 депутатов 93 состоят в партиях и представляют только свои округа, остальные парламентарии представляют пять политических сил, которые в своих документах постоянно выражают поддержку главе государства. Конкурентами Лукашенко на президентских выборах обычно выступают случайные люди. Уличная оппозиция, согласно всем независимым исследованиям, не имеет авторитета в стране.
Таким образом в Белоруссии практически нет оппозиционных и даже самостоятельных политиков, а в прессе отсутствует серьёзная дискуссия о будущем страны. Большинство изданий принадлежит государству и освещение политической жизни они ограничивают сообщениями о новых указах президента, его визитах в города и сёла республики.
Преемники
Среди наиболее вероятных преемников Лукашенко на посту президента чаще других эксперты упоминают двух человек: Виктора Лукашенко — старшего сына и помощника по национальной безопасности; Владимира Макея — министра иностранных дел с 2012 года, с 2000-го работавшего помощником главы государства и главой его администрации.
Виктор Лукашенко считается неформальным куратором всех силовых структур Белоруссии, включая КГБ. Сейчас ему 42 года, он полностью разделяет политику отца.
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Макей плотно работал с Лукашенко последние 18 лет и считается надёжным кадром. Коллеги характеризуют его как грамотного специалиста, хорошего управленца и требовательного начальника. Макей считается автором многовекторной внешней политики Белоруссии, умеет вести переговоры с дипломатами из любых стран. При этом Макей имеет имидж прозападного политика, во многом его усилиями Белоруссия стала страной, открытой для безвизового въезда жителей европейских стран и США. После смены власти на Украине в 2014 году Минск, в отличие от Москвы, сохранил хорошие отношения с Киевом. Хорошие рабочие контакты помог Макей наладить и с Китаем. Единственный минус кандидатуры Макея — он всего на четыре года моложе Лукашенко, в августе ему исполняется 60 лет.
Николай Александрович
В 2007 году Александр Лукашенко неожиданно заявил прессе: «Младшего буду готовить в преемники». Тогда все подумали, что он имеет в виду сына Дмитрия 1980 года рождения, который ранее не проявлял никакого интереса к политике. Но 19 апреля 2008 года белорусское телевидение впервые показало четырёхлетнего сына Николая. Через неделю в ходе рабочей поездки по местам, заражённым после Чернобыля, Александр Лукашенко вместе с Колей посетил православную церковь в древнем Турове, а в Хойниках глава государства повторил: «Я уже сказал — младший сын будет президентом».
Кто на самом деле мать Коли доподлинно неизвестно, в прессе иногда встречается имя бывшего главного врача больницы управделами президента Ирины Абельской. Судя по фотографиям с многочисленных официальных мероприятий, воспитанием сына занимается отец. Коля успел поучаствовать во встречах с папой римским и целой плеядой руководителей государств. 9 мая во время парада в Минске, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Николай стоял в военной форме и с погонами, как у отца — главнокомандующего вооружёнными силами. Популярные блогеры тут же сравнили фото Николая Лукашенко с фотографиями цесаревича Алексея Романова, которого тоже наряжали в военную форму.
kremlin.ru  Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Николай Лукашенко с раннего детства учится тонкостям государственной политики и мог бы стать надёжным продолжателем курса отца. Но для этого ему надо вступить хотя бы в совершеннолетие, которое наступит только через четыре года. Правда, история знает много случаев, когда руководителями государства становились дети при регентстве доверенных лиц.
Главная проблема — современная Белоруссия не монархия. В дальнейшем можно предположить изменения в конституцию. Например, главу государства может выбирать парламент, причём пожизненно. Но в нынешней архитектуре госустройства Николай Александрович Лукашенко не может ни в каком виде претендовать на власть. Согласно основному закону страны, в случае, если президент не может более исполнять своих обязанностей, то до следующих выборов главой государства становится председатель правительства. С конца 2014 года эту должность занимает 57-летний бывший посол Белоруссии в России Андрей Кобяков.
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