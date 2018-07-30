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В Белоруссии пресекли четыре канала вывоза женщин для занятия проституцией
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В Белоруссии пресекли четыре канала вывоза женщин для занятия проституцией 

РИА Новости 30 июля 2018
МИНСК, 30 июл — РИА Новости. Правоохранители Белоруссии в 2018 году пресекли четыре канала вывоза белорусок за рубеж для занятия проституцией, сообщил в понедельник начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД республики Геннадий Казакевич.
"Всего за год (в 2018 году — ред.) у нас пресечена деятельность четырех групп по вывозу наших гражданок за рубеж в четыре страны мира — Турция, Греция, Израиль и Российская Федерация", — рассказал Казакевич журналистам.
Представитель МВД уточнил, что речь идет о вывозе белорусских женщин за границу для занятия проституцией. Всего же, по информации министерства, в 2018 году правоохранительные органы республики выявили 68 жертв торговли людьми, в том числе десять несовершеннолетних.
В июле МВД и Следственный комитет Белоруссии в совместном пресс-релизе сообщили, что в Минске задержан 57-летний гражданин Израиля, состоявший в преступной группе, которая вывезла в эту страну как минимум пять белорусок для занятия проституцией. Ранее израильская полиция сообщила о задержании еще пятерых израильтян, подозреваемых в торговле женщинами и принуждении их к проституции. Таким образом, была выявлена преступная сеть, которая занималась набором девушек в странах СНГ для дальнейшей отправки в Израиль в качестве проституток.
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