В Белоруссии пресекли четыре канала вывоза женщин для занятия проституцией

МИНСК , 30 июл — РИА Новости . Правоохранители Белоруссии в 2018 году пресекли четыре канала вывоза белорусок за рубеж для занятия проституцией, сообщил в понедельник начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД республики Геннадий Казакевич.

Греция, Израиль и "Всего за год (в 2018 году — ред.) у нас пресечена деятельность четырех групп по вывозу наших гражданок за рубеж в четыре страны мира — Турция Российская Федерация ", — рассказал Казакевич журналистам.

Представитель МВД уточнил, что речь идет о вывозе белорусских женщин за границу для занятия проституцией. Всего же, по информации министерства, в 2018 году правоохранительные органы республики выявили 68 жертв торговли людьми, в том числе десять несовершеннолетних.