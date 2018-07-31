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Воронеж и Минск соединит авиарейс
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Воронеж и Минск соединит авиарейс 

Российская Газета 31 июля 2018
Фото: Российская Газета
В декабре авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы из Воронежа в Минск и обратно, сообщили в пресс-службе аэропорта Чертовицкое.
Авиалайнеры станут курсировать между столицами Черноземья и Республики Беларусь четыре раза в неделю. Вылетев из Воронежа во вторник, четверг, пятницу или воскресенье в 5.35, через полтора часа можно оказаться в Минске. Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Минска в в 23.05, прибытие в Воронеж — 0.30.
Цена билета в одну сторону с багажом начинается от 8107 российских рублей.
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