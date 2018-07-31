Воронеж и Минск соединит авиарейс

В декабре авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять рейсы из Воронежа в Минск и обратно, сообщили в пресс-службе аэропорта Чертовицкое.

Авиалайнеры станут курсировать между столицами Черноземья и Республики Беларусь четыре раза в неделю. Вылетев из Воронежа во вторник, четверг, пятницу или воскресенье в 5.35, через полтора часа можно оказаться в Минске. Обратные рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Минска в в 23.05, прибытие в Воронеж — 0.30.

Цена билета в одну сторону с багажом начинается от 8107 российских рублей.