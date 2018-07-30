Самое опасное время: чего ждать Украине от России в августе

Эмигрировавший в Германию российский социолог Игорь Эйдман предположил, что Кремлю, с целью отвлечения внимания россиян от внутренних российских проблем, нужно будет начать новую военную агрессию. И легкой жертвой может стать Белоруссия . С таким прогнозом категорически не согласен российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр . Он считает, что ближайший месяц будет самым опасным на Украине . Такое мнение Фельгенгауэр высказал «Апострофу».

— Прогнозы, что Россия вторгнется в Белоруссию или устроит там переворот — это ерунда. Фантазии, художественный вымысел. Россия не будет этого делать, потому что это абсолютно бессмысленно. Нет какого-то существенного повода. Собственно, зачем России атаковать Белоруссию? Белоруссия никуда не уходит: в НАТО не вступает, в Европейский союз тоже, интегрироваться в западные структуры не собирается.

Значит, Белоруссия не денется никуда, и можно никуда не спешить. Думаю, и [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, и [президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву позволят дожить со своими владениями. А вот что будет дальше — посмотрим. Вряд ли Белоруссия просто так отдадут мальчику Коле (младшему сыну Александра Лукашенко — прим. ред.).

Зачем России в нынешних условиях устраивать такую катавасию, которая только навредит? Белоруссия у Путина и так в кармане, а в процессе ее аннексии он точно потеряет Украину — уже без вариантов. Сейчас, когда есть другие, более существенные проблемы, кидаться на Белоруссию и Лукашенко никто не будет. Разве что Лукашенко вдруг подаст заявку в НАТО или американские войска разместит на территории страны и начнет с ними учения проводить — но это вряд ли.

В общем, полная ерунда, диванно-кабинетная выдумка, которая не учитывает, как принимаются решения и какие цели ставит руководство. Просто подумал человек: Кремлю нужна какая-то внешнеполитическая победа; а вот, тут есть Белоруссия — значит, возьмут и «схавают» вдруг Белоруссию. А в чем смысл, что это дает, почему надо кидаться сейчас на Белоруссию? Для отвлечения внимания от внутренних российских проблем есть другие возможности — хотя бы та же Украина.

Но я не знаю, чего сейчас Украине ожидать от России. Время, в принципе, сейчас самое опасное — август наступает. Однако какие резоны сейчас Кремлю предпринимать что-то на Донбассе? Ответ знают лишь в Кремле. А скорее всего, только один человек толком знает. Могут быть разные варианты. Будем надеяться, что в этом году август пройдет сравнительно безболезненно.