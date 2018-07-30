Руководители делегаций стран-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж» приняли участие в открытии Десантного фонаря 

На церемонии открытия присутствовали председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко
В преддверии профессионального праздника воинов-десантников, который ежегодно 2 августа отмечают как военнослужащие российских Воздушно-десантных войск, так и белорусских Сил специальных операций, в Республике Беларусь на территории Парка культуры и отдыха г. Бреста руководители делегаций стран-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж» приняли участие в торжественной церемонии открытия тематического фонаря, посвященного десантникам.
Этот проект был реализован совместно ветеранами российских ВДВ и белорусских десантников. Авторы фонаря подошли к созданию скульптуры с юмором, использовав за основу композиции персонажей и сюжет из мультфильма «Десантник Степочкин».
На церемонии открытия присутствовали председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, участие воины Брестского гарнизона, ветераны-десантники, делегация ВДВ России, представители городских властей, жители и гости города.
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран, среди которых помимо Российской Федерации участвуют команды Республики Беларусь, Республики Филиппины, Республики Сербия, Республики Союз Мьянма, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Монголии, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан, Республики Зимбабве, Республики Марокко, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Народной Республики Бангладеш, Сирийской Арабской Республики.