Руководители делегаций стран-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж» приняли участие в открытии Десантного фонаря

В преддверии профессионального праздника воинов-десантников, который ежегодно 2 августа отмечают как военнослужащие российских Воздушно-десантных войск, так и белорусских Сил специальных операций, в Республике Беларусь на территории Парка культуры и отдыха г. Бреста руководители делегаций стран-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж» приняли участие в торжественной церемонии открытия тематического фонаря, посвященного десантникам.

Этот проект был реализован совместно ветеранами российских ВДВ и белорусских десантников. Авторы фонаря подошли к созданию скульптуры с юмором, использовав за основу композиции персонажей и сюжет из мультфильма «Десантник Степочкин».