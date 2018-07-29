Партия премьера Армении выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера

Выборы нового градоначальника после отставки экс-мэра Тарона Маргаряна должны были состояться 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин (городского совета) Еревана. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, следовательно, горсовет будет распущен и правительство Армении назначит новые выборы совета.

"Кандидатом на пост мэра Еревана от партии «Гражданский договор» является Айк Марутян", — сказал Симонян журналистам. Заседание правления политсилы прошло в воскресенье вечером.

Сорокадвухлетний Марутян — актер и шоумен. Снимался в популярных юмористических скетчах и кинокомедиях, бывший член команды КВН «Армянский проект». Во время апрельских протестов в Армении Марутян поддержал нынешнего премьера Никола Пашиняна.

Ранее партия «Гражданский договор» рассматривала также кандидатуры самого Симоняна, а также заместителя министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян и советника главы правительства Србуи Казарян.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.

В соответствии с законом «О местном самоуправлении в городе Ереване», мэра столицы избирает Совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.