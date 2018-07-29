Ещё
Партия премьера Армении выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия премьера Армении выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, выдвинула на пост мэра Еревана комедийного актера Айка Марутяна, сообщил представитель партии, депутат армянского парламента Ален Симонян.
Выборы нового градоначальника после отставки экс-мэра Тарона Маргаряна должны были состояться 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин (городского совета) Еревана. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, следовательно, горсовет будет распущен и правительство Армении назначит новые выборы совета.
"Кандидатом на пост мэра Еревана от партии «Гражданский договор» является Айк Марутян", — сказал Симонян журналистам. Заседание правления политсилы прошло в воскресенье вечером.
Сорокадвухлетний Марутян — актер и шоумен. Снимался в популярных юмористических скетчах и кинокомедиях, бывший член команды КВН «Армянский проект». Во время апрельских протестов в Армении Марутян поддержал нынешнего премьера Никола Пашиняна.
Ранее партия «Гражданский договор» рассматривала также кандидатуры самого Симоняна, а также заместителя министра труда и социальных вопросов Заруи Батоян и советника главы правительства Србуи Казарян.
Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернет был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.
В соответствии с законом «О местном самоуправлении в городе Ереване», мэра столицы избирает Совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала26
Трампу предложили союз с Россией135
Две женщины украли почти миллиард и попались32
Российский певец пропал без вести перед концертом27
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»936
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение