«Я завидую Китаю»: Лукашенко похвалил инвесторов из Пекина

Беларуси интересен опыт работы китайских компаний. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с главой одной из крупнейших государственных инвестиционных корпораций КНР

«Вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси считают сотрудничество с китайскими партнерами удачным. При участии корпорации в стране построен автомобильный завод «БелДжи», модернизированы белорусские цементные заводы.

В настоящее время идет речь о создании агропромышленного производства полного цикла. Также глава государства приветствовал заинтересованность китайской стороны в производстве сельскохозяйственных продуктов на территории Беларуси для их последующей поставки на рынок КНР.

Ранее Лукашенко поделился мыслями о том, каким должен быть идеальный чиновник. По мнению белорусского лидера, человек на высоком государственном посту должен обладать высокими моральными качествами и хорошей эрудицией.

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