Российская команда начала выступление на международном конкурсе «Снайперский рубеж» в Белоруссии

По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.

Республике Беларусь на полигоне Брестский стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 18 стран.

Сербии, Мьянмы и В индивидуальном зачете российская команда выступала пятой с командами Филиппин Казахстана . В ходе первого упражнения снайперы выполнили по два зачетных выстрела по мишени размером 425х297 мм с точкой в центре диаметром 2 см на дальности 300 — 600 м.

Результатом каждого стрелка в данном упражнении является наименьшая сумма баллов, равная сумме расстояний в миллиметрах от края пробоин до контрольной точки, при этом один балл равен одному миллиметру.

Первый этап проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне в ночное время», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».

По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.

Монголии, Армения, Китай, Азербайджан, Зимбабве, Марокко, Венесуэла, Узбекистан, Киргизия, Бангладеш, Сирия. Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран: Россия , Белоруссия, Филиппины, Сербия, Мьянма, Казахстан, Иран

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также представители Новосибирского высшего военного командного училища и окружных школ снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации.