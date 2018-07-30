Российская команда начала выступление на международном конкурсе «Снайперский рубеж» в Белоруссии 

По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.
В Республике Беларусь на полигоне Брестский стартовал первый этап международного конкурса «Снайперский рубеж», в котором принимают участие команды из 18 стран.
В индивидуальном зачете российская команда выступала пятой с командами Филиппин, Сербии, Мьянмы и Казахстана. В ходе первого упражнения снайперы выполнили по два зачетных выстрела по мишени размером 425х297 мм с точкой в центре диаметром 2 см на дальности 300 — 600 м.
Результатом каждого стрелка в данном упражнении является наименьшая сумма баллов, равная сумме расстояний в миллиметрах от края пробоин до контрольной точки, при этом один балл равен одному миллиметру.
Первый этап проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из семи упражнений: «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне в ночное время», «Снайпер в наступлении», «Пирамида», «Стрельба с выносом точки прицеливания», «Стрельба из неудобного положения».
По результатам первого этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперов команды, и восемь команд участников, которые будут допущены на второй этап конкурса.
Конкурс «Снайперский рубеж» проводится на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 28 июля по 9 августа. В конкурсе принимают участие команды вооруженных сил 18 стран: Россия, Белоруссия, Филиппины, Сербия, Мьянма, Казахстан, Иран, Монголии, Армения, Китай, Азербайджан, Зимбабве, Марокко, Венесуэла, Узбекистан, Киргизия, Бангладеш, Сирия.
Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж» — представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также представители Новосибирского высшего военного командного училища и окружных школ снайперов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов участвует команда ДОСААФ России.