В Армении обвинили главу ОДКБ в свержении конституционного порядка

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян вызван на допрос по делу об убийствах во время протестных акций 1 марта 2008 года. Тогда он занимал должность секретаря Совета национальной безопасности. По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян , генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян, передает ТАСС

Ранее Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Генсек ОДКБ, служивший в 2008 году в ВС Армении, свою вину не признает. В четверг он был допрошен в качестве свидетеля.