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В Армении обвинили главу ОДКБ в свержении конституционного порядка
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В Армении обвинили главу ОДКБ в свержении конституционного порядка 

BFM.RU 27 июля 2018
Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян вызван на допрос по делу об убийствах во время протестных акций 1 марта 2008 года. Тогда он занимал должность секретаря Совета национальной безопасности. По этому делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров и объявленный в розыск бывший министр обороны Микаел Арутюнян, передает ТАСС.
Ранее Кочаряну и Хачатурову были предъявлены обвинения в свержении конституционного порядка. Генсек ОДКБ, служивший в 2008 году в ВС Армении, свою вину не признает. В четверг он был допрошен в качестве свидетеля.
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